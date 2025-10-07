  • 7 октября 20257.10.2025вторник
111 конструктивных элементов отремонтировали в Тюменской области в сентябре

Общество, 19:28 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

111 конструктивных элементов приняли специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области в сентябре 2025 года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подрядные организации завершили ремонт домов в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске и селах Тюменского округа. За месяц отремонтировано: 16 крыш, 11 фасадов, 17 систем электроснабжения, 32 системы теплоснабжения, 31 система водоснабжения, 2 системы водоотведения, 2 подвала.

Реализация краткосрочного плана программы капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области продолжается. В текущем году специалисты планируют обновить более 800 конструктивных элементов.

"Жители, которые ежемесячно платят взносы в общий котел, делегировали свои полномочия по капитальному ремонту домов специалистам Фонда. Его работу департамент ЖКХ держит на особом контроле. Сейчас идут плановые ремонты 2025 года. Мы уже сверстали планы и организовали отбор подрядчиков на 2026 год. И смотрим горизонт планирования 2027-2029 годов. В фокусе — все 7 тысяч 500 многоквартирников программы. Это очень ответственная работа", отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Напомним, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области стартовала в 2015 году. На текущий момент восстановлено более 10,8 тыс. конструктивных элементов.

