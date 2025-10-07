В Тюмени прошел флешмоб в честь дня рождения президента России

Флешмоб в честь дня рождения президента России Владимира Путина прошел на набережной реки Туры в Тюмени 7 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие в патриотической акции от "Молодой Гвардии" приняли более 70 человек. Среди них – представители: УФСИН, ФССП, МЧС, Тюменского колледжа управления, экономики и права.

"Уважаемый Президент, желаем вам крепкого здоровья и энергии. Мы рядом и готовы идти вперед вместе с вами. С днем рождения, Владимир Владимирович. С вами – вся Россия". - сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

На тюменской набережной они развернули флаги России и поздравили главу государства с праздником.