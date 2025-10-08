  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

Тюменцам расскажут о жизни кардинала Ришелье и его культурном наследии

Общество, 14:53 08 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Барочная политика: культура и образование в деятельности кардинала Ришелье" пройдет в музее им. И. Я. Словцова 9 октября. Лектором выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и туризма ТюмГУ Гульнара Баязитова, сообщают организаторы.

Слушателям расскажут о культурном и политическом контексте деятельности кардинала Ришелье, была ли она связана с политической пропагандой, о которой пишут исследователи. Также с участники узнают, почему кардинал завещал свой знаменитый дворец Пале-Кардинале, где долгое время собирал произведения искусства королю Франции и многое другое.

Лекция подготовлена в рамках научного проекта СПбИИ РАН "Архив и библиотека кардинала де Ришелье в России (1611-1642)".

Начало в 18 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лекция , Музейный комплекс им Словцова , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 08.10.2025На Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени завершают монолитные работы
16:10 08.10.2025"Передышка с пользой": в Тюмени запустили проект поддержки семей с особенными детьми
16:07 08.10.2025Василий Есин рассказал об условиях заключения контракта с Минобороны в Тюменской области
15:37 08.10.2025Улицу в Тюмени могут назвать в честь заслуженного машиностроителя

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора