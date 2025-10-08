Тюменцам расскажут о жизни кардинала Ришелье и его культурном наследии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Барочная политика: культура и образование в деятельности кардинала Ришелье" пройдет в музее им. И. Я. Словцова 9 октября. Лектором выступит кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и туризма ТюмГУ Гульнара Баязитова, сообщают организаторы.

Слушателям расскажут о культурном и политическом контексте деятельности кардинала Ришелье, была ли она связана с политической пропагандой, о которой пишут исследователи. Также с участники узнают, почему кардинал завещал свой знаменитый дворец Пале-Кардинале, где долгое время собирал произведения искусства королю Франции и многое другое.

Лекция подготовлена в рамках научного проекта СПбИИ РАН "Архив и библиотека кардинала де Ришелье в России (1611-1642)".

Начало в 18 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.