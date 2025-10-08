На Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени завершают монолитные работы

| Фото: "Водоканал Тюмень" | Фото: "Водоканал Тюмень"

Монолитные работы на Метелевских водоочистных сооружениях завершает "Росводоканал Тюмень". Для возведения новых смесителей и отстойников на месте старых конструкций, потерявших прочность и надёжность, понадобилось 8 тыс. кубических метров бетона высокой прочности, 250 тонн металла и 11,5 километров труб, сообщают в пресс-службе компании.

Сейчас строители заливают последний отстойник. Одновременно специалисты выполняют гидроизоляцию, монтируют технологическое оборудование и инженерные коммуникации в уже построенных отстойниках и блоке смесителей.

Реконструкция ведется без остановки процесса водоподготовки. Чтобы город получал необходимый объем воды, технологи поэтапно выводят из эксплуатации отдельные блоки, перераспределяя нагрузку между Метелевскими и Велижанскими водоочистными сооружениями.

"Мы сохранили классическую схему очистки речной воды, но дополняем ее современными технологиями. Переоборудовали смесители, чтобы улучшить перемешивание, а значит и качество работы реагентов. В отстойники устанавливаем рециркуляторы осадка для улучшения хлопьеобразования и тонкослойные модули, которые удерживают самые мелкие и легкие частицы. В итоге качество водоподготовки заметно улучшается", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Часть сооружений уже запустили в работу. После этого в водоканале отметили экономию реагентов, электроэнергии и повышение качества водоподготовки.

| Фото: "Водоканал Тюмень" | Фото: "Водоканал Тюмень"

Завершить строительно-монтажные работы и установку оборудования планируется до конца года. Потом сооружения запустят в опытно-промышленную эксплуатацию.

Все работы проводятся по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом в 2017 году.

Напомним, модернизация Велижанских водоочистных сооружений завершена в 2021 году.