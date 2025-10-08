  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

На Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени завершают монолитные работы

Общество, 16:21 08 октября 2025

"Водоканал Тюмень" | Фото: "Водоканал Тюмень"

Монолитные работы на Метелевских водоочистных сооружениях завершает "Росводоканал Тюмень". Для возведения новых смесителей и отстойников на месте старых конструкций, потерявших прочность и надёжность, понадобилось 8 тыс. кубических метров бетона высокой прочности, 250 тонн металла и 11,5 километров труб, сообщают в пресс-службе компании.

Сейчас строители заливают последний отстойник. Одновременно специалисты выполняют гидроизоляцию, монтируют технологическое оборудование и инженерные коммуникации в уже построенных отстойниках и блоке смесителей.

Реконструкция ведется без остановки процесса водоподготовки. Чтобы город получал необходимый объем воды, технологи поэтапно выводят из эксплуатации отдельные блоки, перераспределяя нагрузку между Метелевскими и Велижанскими водоочистными сооружениями.

"Мы сохранили классическую схему очистки речной воды, но дополняем ее современными технологиями. Переоборудовали смесители, чтобы улучшить перемешивание, а значит и качество работы реагентов. В отстойники устанавливаем рециркуляторы осадка для улучшения хлопьеобразования и тонкослойные модули, которые удерживают самые мелкие и легкие частицы. В итоге качество водоподготовки заметно улучшается", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Часть сооружений уже запустили в работу. После этого в водоканале отметили экономию реагентов, электроэнергии и повышение качества водоподготовки.

"Водоканал Тюмень" | Фото: "Водоканал Тюмень"

Завершить строительно-монтажные работы и установку оборудования планируется до конца года. Потом сооружения запустят в опытно-промышленную эксплуатацию.

Все работы проводятся по концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом в 2017 году.

Напомним, модернизация Велижанских водоочистных сооружений завершена в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Метелевский водозабор , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 08.10.2025На Метелевских водоочистных сооружениях в Тюмени завершают монолитные работы
16:10 08.10.2025"Передышка с пользой": в Тюмени запустили проект поддержки семей с особенными детьми
16:07 08.10.2025Василий Есин рассказал об условиях заключения контракта с Минобороны в Тюменской области
15:37 08.10.2025Улицу в Тюмени могут назвать в честь заслуженного машиностроителя

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора