В Тюменской области на выборах-2026 будет новая схема одномандатных избирательных округов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос "О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тюменской областной думы" рассмотрели на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин доложил, что избирательная комиссия определила и согласовала с избирательными комиссиями Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа схему 24 одномандатных избирательных округов, сообщает пресс-служба облдумы.

"Выборы в региональный законодательный орган будут проводиться осенью 2026 года и в них примут участие избиратели всех трех субъектов Российской Федерации на территории Тюменской области. Половина из 48 депутатов областного парламента избирается по одномандатным округам, - пояснила председатель комитета Ирина Соколова. - Схема разделения территории области на одномандатные округа с учетом числа избирателей утверждается Тюменской областной Думой один раз в десять лет. Предыдущая была утверждена постановлением Думы 17 декабря 2015 года. Члены комитета ознакомились с документом и приняли решение рекомендовать коллегам утвердить предложенную схему на заседании регионального парламента".

Также депутаты внесли изменения в ряд постановлений областной думы, которые связаны с переходом на одноуровневую систему организации местного самоуправления в Тюменской области.

Законодатели обсудили предложения комитета в план работы Тюменской областной думы на 2026 год. "В планах – мероприятия по формированию нового состава Общественной палаты Тюменской области, срок действия которой заканчивается в 2026 году. Предлагается также заслушать отчеты глав двух муниципальных округов – Голышмановского и Заводоуковского об итогах работы за 2025 год и перспективах развития территории округов, ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области о деятельности за 2025 год и другие мероприятия", - рассказала Ирина Соколова.

Борис Олейник