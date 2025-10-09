Тюменский хирург поделилась опытом на всероссийском конгрессе в Красноярске

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Разработки для лечения пациентов с сосудистыми заболеваниями показала профессор кафедры хирургии с курсом эндоскопии Тюменского медуниверситета, д.м.н. Лидия Комарова на Национальном конгрессе "Профессия и здоровье" в Красноярске. Она участвовала в составе делегации клинической больницы "РЖД-Медицина" и представила три инновационные разработки для диагностики и лечения пациентов, сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, она рассказала о двухконтурном инфильтрационном диспенсере, который используется для местной анестезии при проведении хирургических вмешательств. Он облегчает работу оперирующего хирурга и повышает безопасность при проведении операции.

Также Лидия Комарова представила коллегам мазь "Воскопант", применяемую для местного лечения ран и трофических язв. Новая разработка хирурга - средство, обладающее антисептическими, ранозаживляющими и гемостатическими свойствами. Сейчас композиция проходит процедуру патентования.

Конгресс является самым крупным регулярным общенациональным профильным мероприятием по вопросам сохранения здоровья работающего населения.