Единый день консультаций проведут для предпринимателей в Заводоуковске

Общество, 21:10 09 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций для предпринимателей состоится в Заводоуковском культурно-досуговом центре (ул. Вокзальная, 55) 23 октября. Начало мероприятия — в 10 часов.

Эксперты обсудят ключевые аспекты взаимодействия бизнеса и государства в сфере контроля земельных отношений, а на консультационной площадке участники смогут задать вопросы представителям прокуратуры, налоговой службы, МЧС, Росреестра, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, ресурсоснабжающих компаний.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Возрастное ограничение: 18+.

# консультации , предприниматели

