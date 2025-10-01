Единый день консультаций проведут для предпринимателей в Заводоуковске
Единый день консультаций для предпринимателей состоится в Заводоуковском культурно-досуговом центре (ул. Вокзальная, 55) 23 октября. Начало мероприятия — в 10 часов.
Эксперты обсудят ключевые аспекты взаимодействия бизнеса и государства в сфере контроля земельных отношений, а на консультационной площадке участники смогут задать вопросы представителям прокуратуры, налоговой службы, МЧС, Росреестра, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, ресурсоснабжающих компаний.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Возрастное ограничение: 18+.