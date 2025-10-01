  • 10 октября 202510.10.2025пятница
В Тюмени реанимировали кота и собаку после пожара

Происшествия, 10:47 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Домашние питомцы - кот и собака - пострадали в ночном пожаре на ул. Таёжной в Тюмени. Огнеборцы помогли имм прийти в себя и вернули хозяевам, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар случился в частном жилом доме. Из жильцов никто не пострадал, а вот животные успели надышаться дымом и угарным газом. "Сразу стал делать массаж сердца песику, растирать его грудь, так как тот не подавал признаков жизни. Давал дышать ему воздухом из своего дыхательного аппарата. Рядом были медики - они тоже помогали животным", - рассказал старший пожарный 14 пожарно-спасательной части Руслан Белоус.

Уже через несколько минут собака пришла в сознание, стала откашливаться. Специалисты закутали ее в одеяло, отпаивали водой. Кота в это время реанимировали с помощью кислорода из дыхательного аппарата. Оба животных в итоге были спасены, а хозяева со слезами поблагодарили пожарных и медицинских работников за пмощь питомцам.

Видео - ГУ МЧС по Тюменской области

# пожар , спасатели

﻿
