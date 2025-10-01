В Исетском округе откроют современный цех по переработке птиц
Современный цех по переработке птиц "ИндиЭко" откроют в селе Бархатово Исетского округа. Уже проведены первые проверки качества продукции, устанавливается оборудование, которое позволит обеспечить жителей свежими и качественными мясными изделиями местного производства и даст рабочие места жителям.
Особое внимание уделено вопросам контроля санитарии и безопасности, чтобы продукция соответствовала высоким стандартам, сообщает администрация округа.
Инвеступолномоченные по Исетскому муниципальному округу посетили объект и провели встречу с руководством предприятия, обсудив перспективы развития проекта и дальнейшие шаги по улучшению инфраструктуры округа и проблемные вопросы.