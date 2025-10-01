  • 10 октября 202510.10.2025пятница
В Исетском округе откроют современный цех по переработке птиц

Экономика, 18:19 10 октября 2025

администрация Исетского округа | Фото: администрация Исетского округа

Современный цех по переработке птиц "ИндиЭко" откроют в селе Бархатово Исетского округа. Уже проведены первые проверки качества продукции, устанавливается оборудование, которое позволит обеспечить жителей свежими и качественными мясными изделиями местного производства и даст рабочие места жителям.

Особое внимание уделено вопросам контроля санитарии и безопасности, чтобы продукция соответствовала высоким стандартам, сообщает администрация округа.

Инвеступолномоченные по Исетскому муниципальному округу посетили объект и провели встречу с руководством предприятия, обсудив перспективы развития проекта и дальнейшие шаги по улучшению инфраструктуры округа и проблемные вопросы.

# Исетский район , цех

