Антидроновую защиту для промышленных объектов выпускает тюменский участник проекта "Производительность труда"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Антидроновую защиту для промышленных объектов и подворий начал выпускать Тюменский ремонтно-механический завод. Также инженеры разработали защитные бункеры.

Новые направления на ТРМЗ выявила команда предприятия в ходе реализации программы "Производительность труда", участником которой стала три месяца назад.

"По программе "Производительность труда" мы сократили время изготовления металлоконструкций, так как устранили потери на излишние передвижения. Смогли оптимизировать логистическую цепочку, в результате чего были выявлены новые мощности. Затем мы нашей рабочей группой проанализировали рынок. Получили новый продукт – антидроновую защиту в виде строительных лесов, сетки и бункеры, которые можно размещать как на производствах, так и личных подсобных помещениях. У нас уже есть заказы, будет первая поставка в Коротчаево", - рассказала заместитель генерального директора ООО "Тюменский ремонтно-механический завод" Людмила Беседина.

Кроме того, благодаря инструментам проекта увеличили в два раза и саму производительность труда. Для этого обучили тренеров и команду, создали проектный офис, центр экспертизы бережливого производства, проанализировали причины потерь, устранили их.

"Добавили много новой оснастки для оборудования. Уменьшили в два раза время производства. Не так давно сделали разметку, обозначили места хранения материалов. Теперь не приходится искать, где лежит заготовка. Все находится в отдельных ящиках и подписано. Улучшилась также логистика между площадками. Это было непривычно для всех, но со временем привыкли, понимая, что это улучшает процесс. Все улучшения затронули участок лазерной резки и заготовки. Мы ввели стандартизацию рабочего места", - пояснил технологического отдела ООО "ТРМЗ" Виталий Панов.

Вместе с производственными улучшениями повысилась и безопасность труда. Благодаря разметке операторам станков не надо отслеживать находится ли кто-то в зоне работы. Она огорожена лентой, и никто за нее не заходит. Внедрили информационную карту производственного потока, обновляют данные каждой смены, это дает представление об эффективности работы. Поспособствует и строительство цеха покраски, что значительно сократит затраты по доставке конструкций. Он, как и цех лазерной резки с уникальными станками, расположен на Воронинских горках.

Проект на предприятии будут реализовывать при поддержке экспертов Регионального центра компетенций до конца года. Главная миссия - достичь целей, так называемой идеальной карты производства.

"Компания зашла в проект весной 2025 года. Задача была посмотреть производственный поток, какие есть проблемы и "узкие" места для повышения производительности труда на 10 процентов. В день информирования мы подводим итоги по результатам диагностики. Рабочая группа прошла обучение и понимает, что делать и как делать, есть разработанные решения, которые будет реализовывать в течение ближайших месяцев. Поддержка экспертов останется до конца текущего года, в последующие два года, когда компания уходит на самостоятельную реализацию проекта, эксперты остаются на связи", - добавил руководитель Регионального центра компетенций "Агентства инноваций" Алексей Воронцов.

Отметим, экспертную поддержку участникам проекта "Производительность труда" оказывает Региональный центр компетенций "Агентства инноваций". Для участников проекта услуги бесплатные, при том что рыночная стоимость их превышает 3 млн рублей. Начиная с 2018 года в Тюменской области реализовали более 120 проектов по повышению производительности труда в таких отраслях экономики, как машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, коммунальное хозяйство и транспорт.

Проект "Производительность труда" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Оксана Корнеенкова