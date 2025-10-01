  • 10 октября 202510.10.2025пятница
Помощь ветеранам СВО в восстановлении – одно из приоритетных направлений в Тюменской области

Общество, 17:35 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Члены комитета Совета Федерации по социальной политике второй день работают в Тюменской области. Сегодня они посетили спорткомплекс "Олимпия" в посёлке Боровском Тюменского муниципального округа.

"Мы осмотрели его в середине августа вместе с секретарём генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым", - написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

В спорткомплексе сенатор Жанна Чефранова пообщалась с тюменскими бойцами СВО. Ребятам тут создали все условия для занятий спортом. Есть большой спортивный и тренажёрный залы, два бассейна, один из которых предназначен для реабилитации. Инфраструктура приспособлена для людей с особенностями здоровья.

"Помощь ветеранам СВО в восстановлении – одно из приоритетных направлений нашей работы. А спорт – это отличный способ реабилитации", - резюмировал Александр Моор.

Напомним, 9 октября Совету Федерации в Тюмени показали процесс реабилитации участников спецоперации.

# Александр Моор , спецоперация , Тюменский округ

