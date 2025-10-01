  • 10 октября 202510.10.2025пятница
Тюменские ветераны СВО участвуют во всероссийских состязаниях по пулевой стрельбе

Спорт, 18:45 10 октября 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Ветераны СВО из Тюменской области участвуют во Всероссийских состязаниях "Герои нашего времени", которые проходят в Улан-Удэ, столице Республики Бурятия с 10 по 14 октября. Регион представляют четыре спортсмена.

Бойцы уже провели пристрелку и тренировку — проверили технику, настрой и готовность к соревнованиям. Завтра состоится торжественное открытие и первый этап стрельбы"

"Соревнования потребуют от участников не только меткости, но и выдержки, командного духа и внутренней силы. Пожелаем тюменской команде уверенности, меткого глаза и достойных результатов. Вместе мы сила!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

# Александр Моор , ветераны , спецоперация

