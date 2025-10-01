Третий тур подряд на выезде проведет в Суперлиге МФК "Тюмень"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий тур подряд на выезде проведет в БЕТСИТИ Суперлиге МФК "Тюмень". В выходные клуб встретится с "Норильским никелем". Для болельщиков организуют трансляции.

Как выяснил "Вслух.ру", соперник набрал 27 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. "Тюмень" уступает один игровой балл. Из 14 сыгранных матчей тюменцы победили в восьми, в двух из шести проигранных уступили по серии пенальти.

После двух предыдущих туров игроки "Тюмени" возвращались победителями: сначала дважды одолели "ИрАэро" в Иркутске, потом – "Факел" в Сургуте.

Для болельщиков организуют прямые трансляции: 11 октября и 12 октября, начало в 15 часов по тюменскому времени.