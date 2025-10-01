  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер северо-восточный

Третий тур подряд на выезде проведет в Суперлиге МФК "Тюмень"

Спорт, 09:44 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий тур подряд на выезде проведет в БЕТСИТИ Суперлиге МФК "Тюмень". В выходные клуб встретится с "Норильским никелем". Для болельщиков организуют трансляции.

Как выяснил "Вслух.ру", соперник набрал 27 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. "Тюмень" уступает один игровой балл. Из 14 сыгранных матчей тюменцы победили в восьми, в двух из шести проигранных уступили по серии пенальти.

После двух предыдущих туров игроки "Тюмени" возвращались победителями: сначала дважды одолели "ИрАэро" в Иркутске, потом – "Факел" в Сургуте.

Для болельщиков организуют прямые трансляции: 11 октября и 12 октября, начало в 15 часов по тюменскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мини-футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:44 11.10.2025Третий тур подряд на выезде проведет в Суперлиге МФК "Тюмень"
18:45 10.10.2025Тюменские ветераны СВО участвуют во всероссийских состязаниях по пулевой стрельбе
17:46 10.10.2025Тюменская спортсменка — победитель первенства Азии по пауэрлифтингу
14:49 10.10.2025Более 250 юных тоболяков станут участниками турнира по плаванию

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора