Гала-концерт "Сибирской романсиады" собрал в Тюмени более ста любителей русской песни

Общество, 11:57 13 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гала-концерт с награждением победителей Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Сибирская романсиада" прошел в Тюмени 12 октября.

"Проект набирает обороты. Вся страна смотрит на нас. Смотрит и подтягивается под импульс, который дает наше событие. Среди членов жюри - уникальные мастера вокального или педагогического искусства из Москвы, Новосибирска, Омска, Кургана и Тобольска", - сказала Заслуженная артистка России, музыковед, член жюри конкурса Галина Преображенская.

Атмосферу события она описала строками писателя, поэта и драматурга Юрия Полякова, которые он написал в 2024 году:

Льется с неба чудесная музыка,

Дивный голос, поющий про нас,

У России три верных союзника -

Это армия, флот и романс.

В этот раз проект собрал в Тюмени 111 участников из разных регионов страны, отметил ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Омельченко.

"Не зря в этом году этап "Романсиады" получил статус не просто западно-сибирского, а сибирского. Мы уже говорим о расширении географии", - дополнил Игорь Омельченко.

﻿

В конкурсе выступили студенты творческих вузов, учащиеся музыкальных школ и студий. Участники исполнили классические романсы Чайковского, Рахманинова, Даргомыжского и Алябьева. Заявить о себе могли как профессионалы, так и любители. Отдельная номинация конкурса - "Романсиада без границ".

Победители будут участвовать в финале "Романсиады" в Москве в декабре 2025 года.

Инна Пахомова

