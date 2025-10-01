Тюменским родителям расскажут об основах доверительного общения с подростком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Тренинговая программа "Основы доверительного общения с подростком. Как улучшить взаимопонимание и общение с подростком и в семье" стартует в центре "Дзержинец" с 21 октября. Программа для родителей включает 10 занятий по два-три часа, сообщают организаторы.

На тренинге будут обсуждаться особенности подросткового возраста, причины агрессивного поведения, факторы доверительного общения и способы установления контакта с подростком. Участники изучат методы сглаживания конфликтов и конструктивной критики.

Регистрация и справки по номеру тел.: 390-144 (Психологическая служба), 8 982 911 18 95 (ведущий). Группа закрывается после третьего занятия. Первое занятие состоится 21 октября в 18 часов.

Возрастное ограничение: 16+