Тюменская команда завоевала 56 медалей окружных соревнований по плаванию

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены из Тюменской области завоевали награды чемпионата и первенства Уральского федерального округа по плаванию. Состязания прошли в Екатеринбурге во Дворце водных видов спорта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Всего за звание боролись более 500 сильнейших спортсменов из регионов УФО. Честь Тюменской области защищали пловцы из Тюмени, Тобольска и Увата. По итогам

По итогам выступлений представители Тюменской области завоевали 56 медалей, из которых 31 награда была завоевана на чемпионате среди взрослых и 25 — на первенстве среди детей.

По словам вице-президента областной федерации плавания Владислава Костылева, пловцы из Тюменской области выступили достойно.

"Взрослые спортсмены демонстрируют стабильные высокие результаты, сейчас и юных ребятишек подтягиваем. У наших пловцов есть все необходимое, чтобы развить свои навыки и достигнуть больших высот", - сказал он.