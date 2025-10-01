Технологию производства питания для спортсменов разработал тюменский студент

Фото: Департамент АПК Тюменской области

Технологию производства энергетических батончиков с адаптогенами разработал третьекурсник ГАУ Северного Зауралья Валентин Старцев. По его мнению, такое питание будет особенно полезно спортсменам, работникам интеллектуального труда и студентам в период повышенных нагрузок.

Батончик весом 40-60 г будет содержать полноценный углеводно-белково-жировой комплекс, обогащенный экстрактом адаптогенов, витаминами и минералами. Считается, что они повышают работоспособность, выносливоть и стрессоустойчивость, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Со своей идеей в сентябре 2025 года Валентин Старцев участвовал во всероссийском конкурсе “Студенческий стартап” и вошел в число победителей.