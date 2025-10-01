В Госавтоинспекции назвали основную причину ДТП в межсезонье

Невнимательность водителей из-за сокращения светового дня и пренебрежение правилами безопасности на дороге являются основными причинами ДТП в период межсезонья. Об этом сообщил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

"Ситуация на дорогах региона стабильна, но при этом по прогнозным показателям возможен рост ДТП в условиях межсезонья и сокращения светового дня", - сказал он.

В период межсезонья, ухудшения погодных условий растет риск ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Большинство пешеходов передвигаются по загородным автодорогам без световозвращающих элементов, хотя их применение вне населенных пунктов обязательно. Зачастую это люди в состоянии опьянения, которые не только перебегают проезжую часть, но и идут посреди дороги, недооценивая риски попасть под колеса автомобилей.

"Болевая точка для нас - рост погибших в ДТП с участием пьяных водителей, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области. - В этом году произошло 159 таких аварий, 34 человека погибли, 212 ранены. Госавтоинспекция проводит системную работу по противодействию аварийности с участием водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков, и призывает население сообщать о фактах пьяного вождения в полицию", - отметил Андрей Миллер.

С начала года в Тюменской области произошло 2тыс. 71 ДТП, в них погибли 136 человек, это на 8 человек больше, чем в прошлом году, 2 тыс. 706 человек получили ранения.