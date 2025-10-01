  • 14 октября 202514.10.2025вторник
Тюменские ветераны СВО вернулись  со Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Общество, 17:38 14 октября 2025

Тюменские ветераны СВО вернулись со Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе “Герои нашего времени”, которые состоялись в Улан-Удэ, 14 октября.

Четверо спортсменов – Николай Ларков, Глеб Войтюк, Алексей Китов, Дмитрий Логинов – по итогам состязаний вошли в ТОП-20 лучших стрелков.

“Соревнования прошли на высшем уровне. Все понравилось. Есть над чем работать. Будем тренироваться дальше, состязаться, проходить точечные отборы. Найдем подходящую экипировку, которая должна быть на всероссийских соревнованиях”, – поделился капитан команды Николай Ларков.

Ребята – молодцы, отстрелялись на отлично. Есть ошибки, над ними будут работать, сказал ветеран Дмитрий Логинов из Ялуторовска.

Спортсмены стреляли в двух положениях – сидя и стоя. Так, Глеб Войтюк занял 15 место, выбив 556 очков из 600 сидя, и 16 место, набрав 443 очков из 600 стоя.

Участие в соревнованиях оставило незабываемые эмоции у тюменских ветеранов. Событие было масштабным: оно собрало 81 участника из более чем 30 субъектов РФ.

Руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко напомнила, что одна из основных задач фонда – вовлечение вернувшихся ветеранов в спорт.

“Мы совместно с правительством и спортивными организациями вовлекаем ветеранов в разные виды спорта. У нас очень много ребят на постоянной системной основе занимаются пулевой стрельбой. Хочу поблагодарить центр “Алый парус” и всех тренеров Тюменской области за поддержку, за то, что помогли подготовиться к этим соревнованиям. Действительно, есть к чему стремиться. Я думаю, ребята в следующий раз достойно представят нашу Тюменскую область, и все больше будет ветеранов вовлекаться в спорт”, – дополнила она.

Отметим, после соревнований ветераны продолжат тренировки в тюменском центре "Алый парус" и других центрах спортивной подготовки в своих муниципалитетах.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

