Жителей Тюменской области научат избегать типичных ошибок в речевом воспитании ребенка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатную программу повышения квалификации "Ребенок – зеркало семьи: основы семейного речевого воспитания" проведет ТюмГУ для жителей Тюменской области 24-25 октября. Занятия будут проходить в онлайн-режиме, поэтому к проекту смогут присоединиться до 500 человек.

Об этом сообщила кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и литературоведения Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Аксарина на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 15 октября.

"Все наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкивается ребенок, приходя в школу, – с обучением, социализацией, коммуникацией – обусловлены дефицитом семейного речевого общения. Мы поговорим о том, как с ребенком общаться правильно, как верно организовывать тематические беседы, когда начинать речевое развитие, каких элементов не должно быть в общении. То есть познакомим с современными научными представлениями о значении семейного речевого воспитания в культурном, интеллектуальном и эстетическом развитии личности ребёнка", – пояснила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большой блок теоретической программы связан с обучением чтению, поддержкой и развитию традиций семейного чтения, подходами к правильной организации, корректным выбором литературы. Еще одна часть посвящена изучению основных этапов речевого развития и компетенциям, которые ребенок должен и может приобрести в семье на каждом этапе взросления.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники научатся управлять развитием языкового и лингвоэстетического вкуса ребенка, формировать умение воспринимать художественный и любой другой текст в эстетических категориях. Также можно будет избежать типичных ошибок, своевременно выявлять проблемы и особенности в речевом развитии и воспитании школьника и принимать своевременные методические решения.

"Наша программа не психологического характера, а больше имеет филологическую направленность. Она связана прежде всего с лингвистикой и чтением, поэтому мы будем рекомендовать методики, приемы работы с детьми. Хочу сказать, что, если в семье не говорят ни о чем, кроме повседневных забот, то у ребенка с трудом накапливается опыт. С детьми нужно говорить о книгах, театре, кино. Причем этот проект не только родителям полезен, но и учителям-профессионалам, так как некоторые простые приемы забываются", - добавила доктор педагогических наук, профессор кафедры языкознания и литературоведения Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Татьяна Обласова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В финале нужно выполнить практическое задание на выбор: моделирование семейной тематической беседы или организация семейного чтения с подбором литературы. Прошедшим программу выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Заявления принимают по ссылке. По вопросам можно обратиться по электронной почте: socgum@utmn.ru.

Виктория Макарова