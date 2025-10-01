Более гектара засеяли соснами в Казанском лесопитомнике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семена сосны посеяли на площади 1 га в Казанском лесопитомнике. Здесь вырастут молодые сосны, которые после пересадят взамен утраченных или погибших деревьев, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Обычно такие работы выполняют весной, но в последние годы им мешает паводок. Из-за подтопления все участки питомника находятся в стадии черных паров, и чтобы сохранить плодородие почвы, ее регулярно обрабатывают и готовят для будущих посевов. Высаженные осенью, молодые всходы успеют укорениться до весны и благополучно переживут паводковый период, уверены специалисты.

Лесники прикладывают все усилия, чтобы питомник вышел на проектную мощность - тогда он сможет ежегодно выдавать до 1,1 млн сеянцев, пригодных к пересадке.