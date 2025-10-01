  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Более гектара засеяли соснами в Казанском лесопитомнике

Общество, 16:38 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семена сосны посеяли на площади 1 га в Казанском лесопитомнике. Здесь вырастут молодые сосны, которые после пересадят взамен утраченных или погибших деревьев, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Обычно такие работы выполняют весной, но в последние годы им мешает паводок. Из-за подтопления все участки питомника находятся в стадии черных паров, и чтобы сохранить плодородие почвы, ее регулярно обрабатывают и готовят для будущих посевов. Высаженные осенью, молодые всходы успеют укорениться до весны и благополучно переживут паводковый период, уверены специалисты.

Лесники прикладывают все усилия, чтобы питомник вышел на проектную мощность - тогда он сможет ежегодно выдавать до 1,1 млн сеянцев, пригодных к пересадке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# высадка деревьев , охрана лесов , питомник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 15.10.2025Ветеран боевых действий Борис Туйчин о чувстве долга: оно унаследовано от дедов-фронтовиков
17:23 15.10.2025В Уральском федеральном округе продолжается подготовка к зимнему сезону
17:06 15.10.2025Столетний юбилей отмечает труженица тыла из Тюмени Феоктиста Бородина
17:01 15.10.2025Более 500 жителей Викуловского округа прошли обследование в "Автопоезде здоровья"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора