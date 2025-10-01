Более 500 жителей Викуловского округа прошли обследование в "Автопоезде здоровья"

Более 500 жителей восьми сельских поселений Викуловского округа прошли обследование и получили консультации в "Автопоезде здоровья".

Он курсирует по центральным усадьбам округа с 6 октября. В составе - передвижной флюорограф, стоматология и смотровой кабинет на колесах.

Завершит свою работу в Викуловском округе автопоезд 22 октября. За это время его смогут посетить пациенты еще шести сельских поселений. Для жителей малых пунктов организован подвоз, сообщает местная администрация.