Более 100 атлетов выйдут на старт региональных соревнований в Тюмени

Спорт, 08:07 17 октября 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Забеги в рамках чемпионата и первенства Тюменской области по кроссу пройдут в Тюмени на лыжной базе в экопарке "Затюменский" 18 октября. На старт выйдут более 100 атлетов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского, Уватского и Викуловского районов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участников ожидают дистанции на 2, 3 и 5 километров по пересеченной местности в зависимости от возраста и пола. Всего будут представлены пять возрастных категорий.

Соревнования станут завершающими в летнем сезоне, в следующий раз спортсмены побегут кросс уже весной следующего года, на окружных и всероссийских стартах.

