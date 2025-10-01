Жители Тюменской области активно присылают вопросы на прямую линию Александра Моора
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил земляков за вопросы на прямую линию, которая состоится 28 октября. В социальных сетях уже получены сотни комментариев – темы обсуждения самые разные, написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.
По мнению Александра Моора, такие обращения помогают увидеть, где нужно усилить работу. Так было и в 2023 году, когда на прямой линии был задан вопрос от тоболяков – как добираться с одного берега Иртыша на другой в межсезонье, когда лёд уже хрупкий, а паром ещё не ходит.
"Мы взяли проблему в работу. Решение – судно на воздушной подушке. Но такой транспорт нельзя просто взять и купить – его изготовили специально на заказ для Тобольска, - напомнил губернатор. - Результат налицо: два судна "Нептун 23" уже прибыли в город. Как только новый транспорт пройдёт сборку и необходимые испытания, он выйдет на линию и будет обеспечивать переправу жителей".
Работа по обращениям продолжается. Присылайте свои вопросы и предложения – ни одно не останется без внимания, призвал Александр Моор.