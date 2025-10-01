  • 15 октября 202515.10.2025среда
Роман Чуйко отмечает высокую вовлеченность участников проекта “Боевой кадровый резерв”

Общество, 19:03 15 октября 2025

предоставлено организаторами проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: предоставлено организаторами проекта "Боевой кадровый резерв"

Высокая вовлеченность участников проекта “Боевой кадровый резерв Тюменской области” на местах видна. Они не просто наблюдают, а активно включаются в работу, предлагают свои идеи.

Это отмечает глава регионального исполкома ОНФ, депутат Тюменской областной думы, член общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Роман Чуйко.

По его словам, первый образовательный модуль выполнил свою главную задачу – он дал резервистам системное понимание работы государственного аппарата и приоритетных задач развития региона.

“Для нас, как для общественного совета, это ценный опыт, который мы внимательно анализируем. Вся эта практическая информация, обратная связь от наставников - бесценная база для дальнейшего совершенствования образовательной программы проекта. Мы убеждены, что именно синтез сильной теории и реальной практики готовит кадры, способные на качественные прорывы", - отметил Роман Чуйко.

Такое внимание к практическому опыту участников и сбору обратной связи подчеркивает системный подход к формированию кадрового резерва. Проект продолжает развиваться, делая акцент на реальных результатах и подготовке специалистов, которые уже сегодня участвуют в жизни региона и чья работа закладывает фундамент для его будущего развития.

