Азам профессии хирурга обучат тобольских школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальная хирургическая школа начала работать в школе № 9 Тобольска. Здесь ребята будут изучать азы профессии хирурга, сообщили в пресс-службе Тюменского медуниверситета.

Открытие хирургического кружка в рамках профориентационной программы SSC.MED провели студенты Тюменского медицинского университета. Они презентовали проект, продемонстрировали различные хирургические навыки на тренажерах собственного производства. Желающие смогли примерить на себя роль хирурга. Ребята увидели, как собирают аппарат Илизарова, сами попробовали сделать трепанацию на 3Д-модели.

В прошлом году в начальной хирургической школе занимались около 20 человек из Тобольска. В новом учебном году занятия посетят 30 человек из различных школ города, где организованы медицинские классы. Для ребят составят отдельный график, а также индивидуальную программу обучения.