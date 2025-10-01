  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Тюменцам рассказали о программе обучения контрактников

Общество, 08:48 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Граждане, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в Тюменской области, не только получат самую большую выплату в стране в размере 3 млн 400 тыс. руб., но и обязательно пройдут обучение или переобучение для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной военной операции.

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков подчеркнул важность программы подготовки для контрактников, отметив, что каждый военнослужащий, поступивший на службу, обязан пройти соответствующее обучение. "Несмотря на наличие прежнего опыта, важно закрепить и освежить профессиональные навыки", - сказал он.

Начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Василий Есин объяснил детали процесса подготовки: "Время обучения варьируется в зависимости от уровня предварительной подготовки будущего контрактника. Например, те, кто уже служил в армии и участвовал в спецоперации в составе добровольческих формирований, способны завершить учебный цикл за один-три дня. Эти люди обладают необходимыми знаниями и профессиональными качествами, что позволяет сократить продолжительность курса".

Вместе с тем, ряд специальностей требует более длительного периода обучения. Среди таких направлений особо выделили операторов беспилотных летательных аппаратов: их готовят в течение двух недель или даже месяца, поскольку работа с этими системами предполагает высокую степень технической компетенции.

Подводя итог, эксперты подчеркнули, что система подготовки разработана с целью максимального учета индивидуальных способностей и опыта будущих контрактников, гарантируя высокое качество подготовки и готовность нести службу в современных условиях.

Напомним, четкие критерии отбора кандидатов на военную службу по контракту установило Министерство обороны РФ. Возрастные рамки существенно расширены: мужчины могут заключать контракт с 18 до 65 лет, а женщины — с 18 до 45 лет, но только при наличии медицинского образования и практического опыта работы в сфере здравоохранения.

Инна Кондрашкина

# военкомат , СВО , служба по контракту

