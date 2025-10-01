  • 17 октября 202517.10.2025пятница
Кубок по автомодельному спорту объединит спортсменов из Тюмени и Ишима

Спорт, 18:56 17 октября 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Первый этап Кубка Тюменской области по автомодельному спорту пройдет в Ишиме 18 и 19 октября. Соревнования организуют в классах радиоуправляемых моделей, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками состязаний станут 35 спортсменов из Тюмени и Ишима в возрастных категориях до 18 лет и старше 18 лет. Победителей и призеров определят в семи классах моделей.

"Автомодельный спорт — это не только скорость, но и высокие технологии. Каждую гоночную модель спортсмены собирают своими руками, превращая их в высокоточные механизмы. Участники самостоятельно настраивают двигатели, подбирают и устанавливают электронику, оборудование, экспериментируют с колесами и кинематикой подвески. От этих тонких настроек напрямую зависит результат на трассе. Это соревнование не только в скорости, но и в инженерной мысли", - отметили организаторы.

Всего в сезоне запланировано шесть этапов, которые продлятся до марта 2026 года. Финал намечен на 13-15 марта.

﻿
