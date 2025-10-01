Более 18,5 тысяч домовладений получили газ в Тюменской области за шесть лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 18,5 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области за последние шесть лет. Новые сети продолжают активно строить, сообщает региональный департамент ЖКХ.

Всего за шесть лет в России построили почти 100 тыс. км сетей газораспределения. Такие данные привел на пленарной сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя -2025" президент РФ Владимир Путин.

"Продолжается программа социальной газификации: за четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу. Ожидаем, что в перспективе их количество вырастет ещё на два миллиона. Подведены газопроводы к одному миллиону 393 тысячам участков и выполнено уже 988 подключений", - уточнил глава государства.

По словам директора департамента ЖКХ Тюменской области Семена Тегенцева, в рамках программы газификации населенных пунктов до 2029 года в регионе планируется построить более 2,5 тысячи километров сетей, чтобы газифицировать дома ещё 21 тысячи семей.

"49 льготных категорий, включая членов семей участников СВО, могут рассчитывать на региональную поддержку по внутридомовой газификации. В ближайшие три года субсидию смогут оформить почти шесть тысяч семей льготников", - уточнил он.

