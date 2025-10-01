В Абатском округе подростку выплатят 80 тысяч рублей за укус бездомной собаки
Бездомная собака покусала 15-летнего подростка в Абатском округе. Муниципалитет выплатит пострадавшему ребенку компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В марте 2025 года бесхозяйная собака забежала на территорию домовладения заявительницы, когда ее 15-летний сын гулял во дворе со своим питомцем. Собака набросилась на подростка и укусила его за лицо, левую кисть, предплечье.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.