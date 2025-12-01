  • 17 декабря 202517.12.2025среда
  • USD79,4302
    EUR93,8054
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменец оборудовал 70 тайников с наркотиками и был задержан полицией

Происшествия, 18:39 17 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25-летнего тюменца, подозреваемого распространении наркотических средств, задержали сотрудники полиции в пос. Московский.

Установлено, что молодой человек начал заниматься реализацией запрещенных веществ три месяца назад.

В одном из мессенджеров тюменец приобрел партию наркотических средств, разовые дозы которых он собирался распространить через тайники.

В день преступления подозреваемый отправился в один из дачных кооперативов за очередным "мастер-кладом", но был задержан.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из тайника полимерный пакет, внутри которого находилось около 50 свертков, обмотанных изолентой.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "соль".

В настоящее время обнаружено около 70 тайников с закладками, который ранее оборудовал подозреваемый.

По предварительным данным, общий вес всего изъятого составляет около 300 гр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 17.12.2025Тюменец оборудовал 70 тайников с наркотиками и был задержан полицией
15:47 17.12.2025За отказ продолжить застолье житель Ярковского района зарубил собутыльника
15:03 17.12.2025Мошенники представились операторами связи и украли у ялуторовчанки 14 тысяч рублей
13:24 17.12.2025Школа заплатит получившей сотрясение мозга ученице 35 тысяч рублей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора