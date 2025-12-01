Тюменец оборудовал 70 тайников с наркотиками и был задержан полицией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

25-летнего тюменца, подозреваемого распространении наркотических средств, задержали сотрудники полиции в пос. Московский.

Установлено, что молодой человек начал заниматься реализацией запрещенных веществ три месяца назад.

В одном из мессенджеров тюменец приобрел партию наркотических средств, разовые дозы которых он собирался распространить через тайники.

В день преступления подозреваемый отправился в один из дачных кооперативов за очередным "мастер-кладом", но был задержан.

В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли из тайника полимерный пакет, внутри которого находилось около 50 свертков, обмотанных изолентой.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком "соль".

В настоящее время обнаружено около 70 тайников с закладками, который ранее оборудовал подозреваемый.

По предварительным данным, общий вес всего изъятого составляет около 300 гр.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 228.1.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет