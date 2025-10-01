Жители Упоровского округа собрали для пенсионеров домашние заготовки и продукты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

43 продуктовых набора получили пенсионеры в рамках ежегодной акции "Азбука добра" в Упоровском округе. В наборах - сезонные овощи и осенние заготовки, которые вырастили и приготовили односельчане, сообщает администрация муниципалитета.

Так, Тамара Ровкина из Скородума передала пять мешков картофеля, семья Сопп из Упорово – мешок моркови и свеклы. Супруги Шумайловы из Буньково привезли сетку картофеля, соленья, маринады, варенье. Особый вклад внесла серебряный волонтер Галина Архипова. Она передала землякам заготовки на зиму: солянку, борщ, огурцы, помидоры, кабачковую икру.

Акция проходила с 15 сентября по 15 октября и стала частью областной инициативы "Активное долголетие по-тюменски".