  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-восточный

Жители Упоровского округа собрали для пенсионеров домашние заготовки и продукты

Общество, 17:09 17 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

43 продуктовых набора получили пенсионеры в рамках ежегодной акции "Азбука добра" в Упоровском округе. В наборах - сезонные овощи и осенние заготовки, которые вырастили и приготовили односельчане, сообщает администрация муниципалитета.

Так, Тамара Ровкина из Скородума передала пять мешков картофеля, семья Сопп из Упорово – мешок моркови и свеклы. Супруги Шумайловы из Буньково привезли сетку картофеля, соленья, маринады, варенье. Особый вклад внесла серебряный волонтер Галина Архипова. Она передала землякам заготовки на зиму: солянку, борщ, огурцы, помидоры, кабачковую икру.

Акция проходила с 15 сентября по 15 октября и стала частью областной инициативы "Активное долголетие по-тюменски".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , овощи , Упоровский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 17.10.202515 подразделений на СВО получат технику и медикаменты из Тюмени
17:53 17.10.202518 октября - события дня
17:31 17.10.2025Сертификат на 150 тысяч рублей вручили победительнице проекта "Серебряный старт" в Тюмени
17:20 17.10.2025Сквер Депутатов привели в порядок тюменцы перед зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора