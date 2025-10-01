Участник программы "Время героев" Евгений Кочергин знакомится с работой департамента лесного комплекса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С работой департамента лесного комплекса Тюменской области знакомится участник программы "Время героев" Евгений Кочергин. Ранее он прошел стажировку в региональных департаментах ЖК, тарифной и ценовой политики, агропромышленного комплекса, Главном управлении строительства и управлении государственных закупок.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" участник проекта, после ознакомления с задачами департамента и основной документацией, стажировка проходит непосредственно "на местности". Так, Евгений Кочергин уже посетил филиал тюменской авиабазы, где познакомился с её работой, в том числе, с применением в патрулировании лесов беспилотных летательных аппаратов.

Очередное выездное мероприятие, посвященное отводу лесосек под заготовку древесины для собственных нужд граждан, состоялось в тюменском управлении лесами 17 октября.

"Сегодня в подведомственной организации я узнал, какие мероприятия выполняются по предоставлению леса в аренду гражданам, - поделился Евгений. – Конечно, я имел представление о работе лесного хозяйства, но здесь уже более детально погрузился в некоторые моменты этой деятельности".

Напомним, Евгений Кочергин - участник СВО, капитан, кадровый военный, кавалер трех орденов Мужества и медали "За отвагу". В бою вывел из-под огня свою группу. Получил тяжелое ранение, прикрывая отход боевых товарищей. После длительной реабилитации перешел к преподавательской работе, обучал курсантов ТВВИКУ.

О возможности присоединиться к проекту для участников СВО он узнал из послания президента Владимира Путина. Когда начался отбор участников, Евгений Кочергин принял решение подать заявку. В рамках программы кадровый военный начинает новый этап жизни - теперь уже в гражданской сфере. Впереди у него ещё несколько областных департаментов, а также знакомство с работой законодательной власти и городской администрации.

Николай Ступников