Тюменцам в спектакле расскажут о мужской дружбе

Общество, 08:42 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показ спектакля "АРТ" по мотивам одноименной пьесы Ясмины Реза пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 24 и 31 октября и 1 ноября. Тюменцы узнают о "мужском мире": дружбе, переживаниях, стереотипах, сообщает КП-Тюмень.

"Мы решили показать тюменцам этот спектакль, так как считаем нужным говорить о чувствах мужчин и о важности заботы людей о своем здоровье. Мужчины всегда были силой и опорой для общества и государства, и часто за этой силой мы не замечаем их глубинных переживаний и эмоций", — поделилась руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Ирина Вадачкория.

Вход бесплатный по предварительной регистрации в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 16+.

Отметим, спектакль впервые показали в ходе лаборатории РАМПА. В 2025 году он стал победителем в конкурсе на реализацию проектов "ЦЕХ". Режиссер — Вячеслав Пак.

# спектакль , театры

﻿
