Сервис "Планирование и рождение ребенка" появился на госуслугах

Общество, 17:40 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" запущена на "Госуслугах". Подготовиться к беременности и оформить первые документы младенца можно при помощи этого сервиса.

Он помогает: оформить свидетельство о рождении ребенка, прикрепиться к поликлинике, зарегистрировать новорожденного по месту жительства.

"Жизненные ситуации" на госуслугах помогают решить вопросы граждан проще и быстрее. Комплексные сервисы избавили людей от необходимости собирать излишнее количество документов и разбираться в тонкостях работы ведомств. Гражданам и бизнесу уже доступны такие сервисы, как "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие ИТ-компании" и многие другие. А теперь новая жизненная ситуация "Планирование и рождение ребенка" запущена на портале госуслуг", – сказал заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

До конца 2025 года количество федеральных жизненных ситуаций вырастет до 70.

# госуслуги , Правительство РФ

﻿
