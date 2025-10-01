  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Более 60 компаний борются за звание лидеров инноваций в России

Экономика, 17:15 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64 компании вышли в финал премии в области корпоративных инноваций GeneretionS Innovation Award — от перспективных стартапов и динамично развивающихся малых технологических компаний до финансовых лидеров и крупных промышленных предприятий. Победителя объявят на торжественной церемонии награждения в Москве 8 декабря.

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" стала мощным катализатором для модернизации российской промышленности. Запустив масштабные программы поддержки, для компаний был создан стимул и предоставлены ресурсы для активного внедрения инноваций. Например, внедрение бережливого производства, цифровизация всех процессов в компании и многое другое. В результате предприятия стали массово обновлять свои производственные процессы, внедрять передовые материалы и технологии, что в целом придало устойчивую динамику технологическому развитию целых отраслей.

Оценить уровень внедрения инноваций компаниями призвана премия GeneretionS Innovation Award. Она соответствует целям и задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и является важным стимулом для инновационного развития компаний. Получение этой награды - весомое конкурентное преимущество, которое открывает новые возможности для роста предприятий. Также премия создает ценную экосистему поддержки.

Организаторам поступило более 160 заявок. Их анализ выявил качественную трансформацию инновационного климата в России, которая проявляется в трех взаимосвязанных тенденциях. Прежде всего, инновационная активность приобретает национальный масштаб — география поданных заявок охватила свыше 30 регионов от Калининграда до Якутии, причем доля Москвы и Санкт-Петербурга впервые опустилась ниже 80 %. Сдвиг демонстрирует не только распространение технологической культуры по всей стране, но и рост потенциала регионов, которые стали активнее включатся в процессы цифровой трансформации.

При этом технологии перестали быть прерогативой IT-сектора и стали новой отраслевой нормой для компаний из разных сфер экономики. Шорт-лист премии подтверждает, что цифровая трансформация и разработка собственных решений стали критически важными для предприятий энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и ритейла.

Кроме того, наблюдается активный переход от самостоятельной работы отдельно взятой компании к формированию полноценных инновационных экосистем. Устойчивый тренд на активное взаимодействие между крупным бизнесом, малыми компаниями и научными учреждениями свидетельствует о том, что успех в современной экономике достигается через создание стратегических партнерств и развитие внутренней предпринимательской среды, что находит отражение в таких номинациях премии, как "Коллаборация года" и "Культура инноваций".

"Высокий уровень конкуренции за звание ведущих инноваторов страны, в которой участвуют компании из более чем 30 регионов и многочисленных секторов экономики, является наглядным подтверждением стратегической важности инноваций для государства. Сегодня формируется полноценная среда для развития технологий, где находят своё место как крупные предприятия, так и амбициозные стартапы. Финалисты 2025 года – это реальные проекты, которые прямо сейчас влияют на развитие своих отраслей и помогают укреплять технологическую независимость России", – отметила директор платформы по развитию корпоративных инноваций GenerationS Екатерина Петрова.

Полный список 64 компаний-финалистов, отобранных экспертным жюри, охватывает ключевые секторы экономики и подтверждает общероссийский масштаб инновационной активности. Географическое и отраслевое разнообразие финалистов подчеркивает, что технологическое развитие стало движущей силой для компаний по всей стране.

Премия GIA проводится с 2023 года на базе платформы GenerationS Российской венчурной компании при поддержке Минэкономразвития России, Минпромторга России, Минобрнауки России и АНО "Национальный приоритеты". В 2025 году премия вручается по пяти номинациям: "Внутренняя инновация года", "Коллаборация года", "Культура инноваций", "Инноватор года" и "Прорыв года: лучший инновационный стартап".

