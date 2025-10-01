  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Тюменские ученые создали базу данных о болезнях пищеварительной системы животных и птиц

Общество, 11:21 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую базу данных "Болезни пищеварительной системы животных и птиц" зарегистрировали исследователи ГАУ Северного Зауралья. Это комплексная электронная информационно-справочная система, содержащая систематизированные данные о заболеваниях органов пищеварения у широкого спектра животных: от сельскохозяйственных до домашних питомцев.

Как сообщает департамент АПК Тюменской области, авторами выступили ведущие ученые университета: доктор ветеринарных наук, доцент Ольга Столбова; кандидат ветеринарных наук, доцент Елена Калугина; аспирант, практикующий ветеринарный врач Дарья Кухтерина.

Практическая значимость разработки заключается в помощи ветеринарным специалистам в уточнении диагноза и подборе корректного лечения, что напрямую способствует сохранению здоровья домашних питомцев и повышению продуктивности сельскохозяйственных животных.

Государственная регистрация в Роспатенте является официальным подтверждением научной ценности, новизны и уникальности данной разработки.

# ГАУ Северного Зауралья , ученые

