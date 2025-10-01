  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для некоторых детей иностранцев

Общество, 16:30 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тестирование по русскому языку для детей участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, теперь будет проводиться в устной форме.

Соответствующий приказ вступил в силу 19 октября, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. "Задать вопросы по тестированию детей иностранных граждан на знание русского языка можно с 9 до 18 часов по московскому времени, позвонив на горячую линию: 8 (495) 587-01-10 (доб. 3291). Также принимают обращения на электронную почту: kiseleva-is@edu.gov.ru", - отмечено в сообщении.

Согласно новым правилам, устная форма тестирования предусмотрена, в том числе, для детей сотрудников иностранных дипломатических и консульских учреждений в России и ребят из семей иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, если в отношении членов их семей принято решение о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.

Кроме того, поступающим в первый класс также достаточно пройти устный тест.

Со списком организаций, которые проводят на своих площадках тестирование на знание русского языка детей иностранных граждан и лиц без гражданства, можно ознакомиться на сайте.

С 1 апреля 2025 года в России в качестве обязательного условия для приема в школу детей мигрантов было введено тестирование на знание русского языка. Экзамен включает устные и письменные задания. В случае неудачи повторно пройти тестирование можно спустя три месяца. В течение этого периода ребенку предложат посетить дополнительные занятия по русскому языку.

# мигранты , Минпросвящение , тестирование

