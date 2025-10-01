Тюменские врачи стали лауреатами премии "Врач с большой буквы"

Победителями национальной экспертной премии "Врач с большой буквы" стали пять онкологов и гематологов из Тюменской области. Четверо из них прошли в Москве индивидуальные программы повышения квалификации и обмена опытом в ведущих федеральных медицинских центрах: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ гематологии и НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Обучение стало наградой лауреатам премии от ее организатора, сообщают организаторы премии.

У завотделением абдоминальной онкологии тюменского "Медицинского города" Тавроса Аслояна желание помогать людям сформировалось еще в детстве. После школы он поступил в Тюменскую государственную медицинскую академию, где начал путь к профессии хирурга и онколога. Его первым и единственным местом работы стал "Медицинский город", а вдохновением послужили сложные операции, которые блестяще проводили его коллеги. Его общий стаж в медицине насчитывает уже 16 лет. Врач работает с пациентами со злокачественными заболеваниями мягких тканей, брюшной полости, желудка, печени, кишечника.

Каждый человек для него — уникальный случай, особая история, отдельная жизнь. Любое решение врача подразумевает огромную ответственность, поскольку от этого зависит благополучие не только пациента, но и его близких. В числе сложнейших случаев практики Тавроса Аслояна — удаление 10-килограммовой саркомы у одного пациента и значительной части желудка и кишечника у другого. Оба вышли в ремиссию.

"Премия "Врач с большой буквы" — огромная ценность и стимул выполнять свою работу еще лучше. Номинировали меня коллеги, вместе с которыми мы каждый день вкладываемся в общее дело. Это стало для меня приятной неожиданностью, - рассказал Таврос Аслоян. - Премия — это признание наших заслуг перед всем медицинским сообществом России. Ее проведение помогает продвигать врачебные профессии среди молодежи: студентов, ординаторов и даже тех, кто еще не определился с выбором. А в нашей специфической деятельности каждый новый специалист — это шанс подарить кому-то светлое будущее".

Стажировка в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина открыла тюменскому врачу дорогу к новым теоретическим знаниям и незаменимым навыкам. Такой результат стал возможен благодаря общению с ведущими врачами и руководством научного центра и практической работе в операционной с ведущими онкологами страны.

Заведующая отделением детской онкологии, гематологии и химиотерапии областной клинической больницы № 1 в Тюмени, врач высшей категории Анна Чернова уже 10 лет лечит детей со сложными формами рака. Область ее профессиональных интересов лежит в терапии острых лейкозов и высокоагрессивных лимфом. С 2022 года под ее руководством в областной клинической больнице № 1 началась иммунотерапия острого лейкоза.

"Самой запоминающейся моей пациентке было 9 месяцев, когда она попала в больницу со злокачественной лимфомой. Мы вывели ее в ремиссию, однако спустя год после выписки она вернулась с новым заболеванием. Со своей стороны, мы приложили все усилия, чтобы юная пациентка победила болезнь, и благодаря грамотному лечению она снова вошла в ремиссию. А недавно девочке исполнилось 5 лет", — поделилась Анна Чернова.

Победить в премии "Врач с большой буквы" ей, по ее словам, помогли поддержка и солидарность коллег. А отметка ее достижений на всероссийском уровне послужила мотивацией двигаться дальше и поднимать планку профессионализма. "Очень важно знать, что наши труды ценятся", — подчеркнула она.

Во время стажировки в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Анна Чернова прошла интенсивный курс по неотложной педиатрии, критически важный для ее профильного направления. Через симуляционные тренинги ей удалось "на виртуальной практике" провести манипуляции в ситуациях, которые редко встречаются в реальной жизни, но требуют безотлагательного вмешательства.

Врач-гематолог тюменской областной клинической больницы № 1 Анастасия Винокурова специализируется на лечении острых лейкозов, лимфом и других заболеваний крови и лимфатической системы. В ее практике — большой опыт ведения пациентов с острым лейкозом, с жизнеугрожающим уровнем лейкоцитов, а также проведение аутологичной трансплантации костного мозга.

Профессию врача-гематолога она выбрала исходя из особой сложности и востребованности направления в регионе. В 2023 году стала победительницей международного конкурса врачей и ученых и отправилась на стажировку в один из гематологических центров в Израиле, где получила бесценный опыт от зарубежных профессионалов.

Для Анастасии Винокуровой награждение премией "Врач с большой буквы" означает высокую оценку качества ее работы, а оказанное доверие вдохновляет не останавливаться на достигнутом. Эксперты отметили ее тщательный и индивидуальный подход к каждому человеку и соблюдение правил врачебной деятельности. Она считает, что любой пациент заслуживает особого внимания и заботы, и стремление к совершенству помогает ей постоянно развиваться как специалисту.

Попасть на стажировку в НМИЦ гематологии уже долгое время было мечтой лауреата премии Анастасии Винокуровой. "В рамках программы я посетила специализированные лаборатории, наблюдала и участвовала в лечении большого потока больных, получала консультации и инсайты от ведущих профессионалов отрасли. Именно они разрабатывают клинические рекомендации по гематологии, задают стандарты и первыми внедряют новые подходы в терапии. Свежие знания я разделила с коллегами в нашей больнице, и мы сразу адаптировали их для региональной практики", — рассказала она.

Лауреаты премии "Врач с большой буквы" из Тюменской области остались под впечатлением от стажировки в Москве и полученного опыта. Они подчеркнули, что организация поездки была на высоте, включая насыщенную практическую программу, командную работу, богатую теоретическую базу, академические интенсивы и живой обмен опытом с ведущими врачами России.

Врачи отмечают, что независимый аудит качества медицинской помощи, по итогам которого присуждают премию "Врач с большой буквы", необходим, когда речь идет о поддержке в проведении диагностики, принятии решений, а также детальном оформлении документов. Длительная работа в сложных условиях операционной иногда может приводить к тому, что даже самый опытный специалист может упустить какую-то деталь. Чтобы минимизировать риски ошибок, страховые организации объединяют усилия с медицинскими центрами, и вместе они работают над достижением главной цели — здоровья и благополучия пациентов.