Три автомобиля отправили бойцам на спецоперацию из Тюмени

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Три автомобиля отправили бойцам на спецоперацию из регионального отделения Народного фронта. Машины на передовую доставляет не РЖД, а логистическая компания.

Ford Focus передал Росреестр, Nissan Tiana — Тюменский государственный университет, а "Ниву" - Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В этот раз автомобили перевозят не пустыми, их укомплектовали так, как спросили сами бойцы. Внутрь положили аптечки, снаряжение, маскировочные сети, тёплую одежду, продукты.

В ближайшее время из Тюмени отправят на передовую еще 10 транспортных средств, сообщает Народный фронт.