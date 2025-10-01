  • 22 октября 202522.10.2025среда
Создание доступной среды для людей с ОВЗ обсудили в Тобольске

Общество, 15:54 22 октября 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Ключевые направления работы по созданию комфортной и доступной среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья обсудили в Тобольске. В городе обращают внимание на удобство при проектировании общественных пространств, реставрации исторических зданий.

22 октября глава города Петр Вагин провел встречу с представителями Всероссийского общества инвалидов. Пост об этом он оставил в своем Telegram-канале.

“Пригласили ребят из ВОИ протестировать новый спортивный сквер, чтобы вместе оценить его удобство и определить, какие адаптивные тренажеры стоит добавить. Проанализируем действующие спортплощадки, скверы и парки: везде ли удобно и создана ли доступная среда. Важно, чтобы люди с инвалидностью могли заниматься спортом наравне со всеми”, – поделился Петр Вагин.

Глава города подчеркнул, что все новые объекты должны проходить экспертизу на доступность до начала строительства. Компании обязаны учитывать это при проектировании.

Даже при реставрации исторических объектов в Тобольске не экономят на доступности. По словам Петра Вагина, это увеличивает бюджет, но инклюзия того стоит.

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Обсудили и острую проблему нехватки специализированного транспорта для маломобильных граждан. Глава города пообещал найти решения.

“Люди с ограниченными возможностями здоровья отметили, что многие водители бессовестно занимают их парковочные места. Это недопустимо! Призываю всех соблюдать правила и уважать права людей с ОВЗ”, – заключил Петр Вагин.

# люди с ОВЗ , Петр Вагин , Тобольск

