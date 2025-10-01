  • 22 октября 202522.10.2025среда
572 тысячи жителей Тюменской области вакцинировали от гриппа

Общество, 15:32 22 октября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

572 тыс. 279 жителей Тюменской области вакцинировали от гриппа в рамках прививочной кампании. Из них 236 тыс. 520 - дети, сообщает информационный центр регионального правительства.

Вакцинация проводится препаратами "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю- М". Они есть в наличии в поликлиниках, ФАП и амбулаториях.

Врачи рекомендуют поставить прививку до начала эпидсезона: с начала сентября до начала ноября. Организму нужно время сформировать иммунитет. По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди респираторных вирусов по-прежнему циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

﻿
