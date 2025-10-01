  • 22 октября 202522.10.2025среда
Сумма выплат по больничным листам в Тюменской области превысила 6,5 млрд рублей

Экономика, 16:16 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6,5 млрд рублей выплатили по больничным листам 184 тыс. жителям Тюменской области с начала года. Такие данные сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Размер пособия зависит от стажа и средней зарплаты. При работе от восьми лет и более выплачивают 100 % от заработка, от пяти до восьми лет – 80 %, менее пяти лет – 60 %.

В 2025 г. максимальная сумма пособия составляет 172 тыс. 488 рублей в месяц.

Отметим, что с 2022 г. Социальный фонд России перевел больничные в электронный вид, ускорив взаимодействие между медучреждениями, сотрудниками и работодателями. Предприятие получает сведения о больничном онлайн. Сотрудникам не нужно носить бумажные листы — вся информация хранится в системе СФР. Статус документа можно проверить в личном кабинете на Госуслугах.

Выплаты по больничным листам являются одной из мер поддержки, предусмотренных нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь" и программой "Новые технологии сбережения здоровья".

# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , поддержка , электронный больничный лист

