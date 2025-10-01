Участники проекта "Перезагрузка" встретятся в Тюмени 23 октября

| архивное фото, предоставленное инклюзивным клубом "Горизонт" | архивное фото, предоставленное инклюзивным клубом "Горизонт"

Участники проекта "Перезагрузка" встретятся в Тюмени 23 октября. Встреча пройдет в рамках работы инклюзивного клуба "Горизонт", сообщает информационный центр правительства региона.

Мастер-классы по различным направлениям проведут для 60 ребят из муниципалитетов Тюменской области. В регионе продолжается реализация проекта по социокультурной реабилитации молодежи с особенностями здоровья "Перезагрузка". Очередная встреча состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 23 октября в 11 часов.

Участников ждет работа с педагогами по модулям вышивание, лоскутное шитье, изобразительное искусство, лепка из глины, вокальное творчество, театр, туризм, экология, настольные игры.

Проект позволяет молодым людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя более уверенно в обществе, находить друзей по интересам и приобретать новые полезные навыки для жизни, подчеркнули в департаменте молодежной политики Тюменской области.