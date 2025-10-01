  • 22 октября 202522.10.2025среда
Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Общество, 19:22 22 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени, где уже сбивали людей в 2025 году.

С начала года на тюменских дорогах ранения получили более 200 пешеходов, 13 человек погибли. Часть ДТП произошла на пешеходных переходах.

“Рейд ДПС прошел на улице Транспортной, рядом три школы, детские сады и другие детские учреждения. Тем не менее, один из водителей все-таки не пропустил человека на "зебре". И дело, кончено, не в штрафах, а в выполнении водителями обязанности пропускать пешеходов на пешеходных переходов. Большинство тюменских автомобилистов так и делают”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в рейдах на "зебрах" участвуют волонтеры и юные инспекторы движения. Полицейские надеются, что детский призыв пропускать пешеходов будет услышан.

