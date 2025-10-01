  • 23 октября 202523.10.2025четверг
  • USD81,6549
    EUR94,7543
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-восточный

В тюменской библиотеке "Маячок" обновят крыльцо и входную группу

Общество, 14:48 23 октября 2025

Сообщество "Библиотеки Тюмени" во Вконтакте | Фото: Сообщество "Библиотеки Тюмени" во Вконтакте

Работы по ремонту крыльца и входной группы стартовали в здании библиотеки "Маячок" на ул. Волгоградской, 119 в Тюмени.

Как проинформировали в библиотечном сообществе, в это время учреждение работать не будет. Читатели могут обратиться в ближайшие библиотеки на ул. Мира, 31 и ул. Карла Маркса, 108.

Напомним, свое название - "Маячок" - учреждение получило в 2025 году, до этого оно называлось библиотекой № 9. Книжный фонд здесь насчитывает более 28 тыс. изданий и периодики, всего услугами библиотеки пользуются 2 тыс. 380 читателей разного возраста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# библиотека , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 23.10.2025Тюменские школьники освоили важнейшие навыки тактической медицины
15:21 23.10.2025В Тюменской области открыли отделение "Державы" в Вагае
15:10 23.10.2025В Ишимском районе готовят к открытию новый сквер
14:59 23.10.2025В тюменской школе № 48 открыли муралы героев СВО Павла Шубина и Кирилла Анкушева

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора