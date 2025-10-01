В тюменской библиотеке "Маячок" обновят крыльцо и входную группу

Работы по ремонту крыльца и входной группы стартовали в здании библиотеки "Маячок" на ул. Волгоградской, 119 в Тюмени.

Как проинформировали в библиотечном сообществе, в это время учреждение работать не будет. Читатели могут обратиться в ближайшие библиотеки на ул. Мира, 31 и ул. Карла Маркса, 108.

Напомним, свое название - "Маячок" - учреждение получило в 2025 году, до этого оно называлось библиотекой № 9. Книжный фонд здесь насчитывает более 28 тыс. изданий и периодики, всего услугами библиотеки пользуются 2 тыс. 380 читателей разного возраста.