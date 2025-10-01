Более 200 человек присоединились к патриотическомк кросс-походу в Тюменском округе

Более 200 человек приняли участие в патриотическом кросс-походе в Тюменском округе. Событие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти полного кавалера ордена Славы трех степеней, почетного жителя Тюмени и Ржева Хабибуллы Якина.

Школьники, взрослые добровольцы, юные бойцы военно-патриотических отрядов, а также представители ветеранских организаций преодолели маршрут от Муллашей, где родился Хабибулла Якин, до Чикчи, где он учился, а потом работал директором школы.

На протяжении пути протяженностью почти 20 км участники несли Знамя Победы. На маршруте ребята отработали важные навыки: тактическое передвижение, действия в экстремальных ситуациях и оказание первой помощи, соо бщает инфоцентр областного правительства.