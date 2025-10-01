Движение по обновленному мосту запустили в Упоровском округе
Движение по обновленному мосту через реку Талицу автомобильной дороги Суклем - Крашенинино запустили в Упоровском округе. Его реконструкцию провели по региональной программе "Развитие транспортной инфраструктуры", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Работы начались в 2024 г. Длина мостового перекрытия более 44 м, конструкция объекта выполнена из железобетона, покрытие - асфальтобетон.
В запуске движения по мосту приняли участие представители заказчика - Управление автомобильных дорог Тюменской области, представители подрядной организации и администрации округа.