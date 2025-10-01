  • 23 октября 202523.10.2025четверг
  • USD81,6549
    EUR94,7543
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер юго-восточный

Движение по обновленному мосту запустили в Упоровском округе

Экономика, 19:10 23 октября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение по обновленному мосту через реку Талицу автомобильной дороги Суклем - Крашенинино запустили в Упоровском округе. Его реконструкцию провели по региональной программе "Развитие транспортной инфраструктуры", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Работы начались в 2024 г. Длина мостового перекрытия более 44 м, конструкция объекта выполнена из железобетона, покрытие - асфальтобетон.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В запуске движения по мосту приняли участие представители заказчика - Управление автомобильных дорог Тюменской области, представители подрядной организации и администрации округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ремонт моста , Упоровский округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 23.10.2025Движение по обновленному мосту запустили в Упоровском округе
18:29 23.10.2025Вторую производственную линию открыли на заводе тротуарной плитки в Ялуторовске
15:32 23.10.2025В Тюмени в районе улицы Московский тракт поменяли 500 метров водопровода
14:04 23.10.2025Тюменские производители устроят дегустации на агропромышленной выставке в Екатеринбурге

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора