  • 23 октября 202523.10.2025четверг
  • USD81,6549
    EUR94,7543
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменский ансамбль “Яромилъ” записал частушки для фильма “Горыныч”

Общество, 20:31 23 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменский фольклорный ансамбль “ЯромилЪ” принял участие в озвучке фрагмента фильма “Горыныч”, премьера которого состоялась 23 октября.

Тюменцы записывали народные частушки. Им давали фрагменты фильма для озвучки. Солисты ансамбля пытались уловить эмоции актёров, например, Сергея Маковецкого, сыгравшего в сказке правителя.

“Музыкальный редактор предложила нам попробовать. Мы неоднократно записывали разные голоса. Это было очень интересно”, – рассказала художественный руководитель фольклорного ансамбля “ЯромилЪ” при Дворце культуры “Нефтяник” Руслана Лосева.

По словам солистки “ЯромилЪ” Валерии Алибуттаевой, на эту работу ушло около месяца. Музыканты поддерживали друг друга.

“Музыкальный редактор был строг. Мы менялись голосами, прописывали многоголосие. Волновались при каждой записи. Было множество вариантов. В итоге мы пришли к тому идеалу, который понравился в первую очередь и нам, и, конечно, музыкальному редактору”, – добавила она.

Валерия отметила, что пропеть частушку – одно дело, другое – снять эмоцию актера, которого надо озвучить.

Отметим, 4 ноября в 19 часов во Дворце культуры “Нефтяник” начнётся сольный концерт фольклорного ансамбля “Этнорейв”. По словам Русланы Лосевой, это будет диалог поколений.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ансамбль ЯромилЪ , киноиндустрия , народное творчество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 23.10.2025Тюменский ансамбль “Яромилъ” записал частушки для фильма “Горыныч”
20:21 23.10.2025ТАРКИ подписало соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией на форуме "Инфотех"
20:06 23.10.2025Более 200 человек присоединились к патриотическомк кросс-походу в Тюменском округе
19:28 23.10.2025Тюменские образовательные учреждения переходят на мессенджер Мах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора