Тюменский ансамбль “Яромилъ” записал частушки для фильма “Горыныч”

Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменский фольклорный ансамбль “ЯромилЪ” принял участие в озвучке фрагмента фильма “Горыныч”, премьера которого состоялась 23 октября.

Тюменцы записывали народные частушки. Им давали фрагменты фильма для озвучки. Солисты ансамбля пытались уловить эмоции актёров, например, Сергея Маковецкого, сыгравшего в сказке правителя.

“Музыкальный редактор предложила нам попробовать. Мы неоднократно записывали разные голоса. Это было очень интересно”, – рассказала художественный руководитель фольклорного ансамбля “ЯромилЪ” при Дворце культуры “Нефтяник” Руслана Лосева.

По словам солистки “ЯромилЪ” Валерии Алибуттаевой, на эту работу ушло около месяца. Музыканты поддерживали друг друга.

“Музыкальный редактор был строг. Мы менялись голосами, прописывали многоголосие. Волновались при каждой записи. Было множество вариантов. В итоге мы пришли к тому идеалу, который понравился в первую очередь и нам, и, конечно, музыкальному редактору”, – добавила она.

Валерия отметила, что пропеть частушку – одно дело, другое – снять эмоцию актера, которого надо озвучить.

Отметим, 4 ноября в 19 часов во Дворце культуры “Нефтяник” начнётся сольный концерт фольклорного ансамбля “Этнорейв”. По словам Русланы Лосевой, это будет диалог поколений.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова