Территорию у железнодорожной станции Тюмени будут развивать по соглашению

Губернатор, 20:43 23 октября 2025

ОАО "РЖД" | Фото: ОАО "РЖД"

Территорию у железнодорожной станции Тюмени будут развивать по соглашению. Документ о сотрудничестве подписали правительство Тюменской области, администрация Тюмени, "РЖД" и "Сибинтел-Холдинг".

"Документ открывает новый этап в развитии территории у железнодорожной станции Тюмень – на улицах Товарное шоссе и Привокзальной. Здесь появятся современные общественные пространства, пешеходный бульвар и благоустроенные зоны отдыха. При этом исторический облик паровозного депо и водонапорных башен, являющихся объектами культурного наследия, будет сохранён", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

﻿

Глава региона отметил, что рядом действует учебный центр детской железной дороги. Ещё недавно здесь были заброшенные помещения, которые после модернизации стали современным пространство где занимаются дети. Это пример того, как промышленные здания получают вторую жизнь. Так же преобразится и территория у вокзала.

Соглашение рамочное, без бюджетных обязательств. Оно позволит объединить усилия региона, города, железной дороги и бизнеса для комплексного развития этой части Тюмени.

